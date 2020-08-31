Регионам дадут еще больше денег для перевода машин на газ

На самом деле, постановление касается только субъектов федерации. Если раньше каждый регион мог получить только 25 миллиардов рублей, то теперь — втрое больше. Это значит, что деньгами из бюджета на установку газобаллонного оборудования можно будет осчастливить втрое больше автовладельцев (в программе могут участвовать и фирмы, и частники).

Напомним, что этим летом в нашей стране начала работать программа по льготному переводу автомобилей на метан. Власти готовы оплатить любому автомобилисту 66% стоимости переоборудования, а «Газпром» — еще 30% бонусами на заправку. В итоге, владельцу машины вроде бы надо доплатить всего 4%… Правда, в этой системе нашелся один любопытный нюанс.

Если внимательно читать документы, то получается, что государство оплачивает «до двух третей» от суммы, но — не более 27 000 рублей для легкового автомобиля массой до 1800 кг. Для справки, сейчас затраты на установку метанового ГБО составляют минимум 85 000 рублей, не считая оформления в ГИБДД. То есть из своего кошелька придется вынуть минимум 58 000.

Интересно, что более половины (59%) автовладельцев не готовы переходить на газ. И главный аргумент «против» оказался, мягко говоря, неожиданным.