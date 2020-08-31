Регионам дадут еще больше денег для перевода машин на газ

Фото: Газпром.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении субсидий при переводе автотранспорта на газомоторное топливо. Портал «АвтоВзгляд» внимательно изучил этот документ.

На самом деле, постановление касается только субъектов федерации. Если раньше каждый регион мог получить только 25 миллиардов рублей, то теперь — втрое больше. Это значит, что деньгами из бюджета на установку газобаллонного оборудования можно будет осчастливить втрое больше автовладельцев (в программе могут участвовать и фирмы, и частники).

Напомним, что этим летом в нашей стране начала работать программа по льготному переводу автомобилей на метан. Власти готовы оплатить любому автомобилисту 66% стоимости переоборудования, а «Газпром» — еще 30% бонусами на заправку. В итоге, владельцу машины вроде бы надо доплатить всего 4%… Правда, в этой системе нашелся один любопытный нюанс.

Если внимательно читать документы, то получается, что государство оплачивает «до двух третей» от суммы, но — не более 27 000 рублей для легкового автомобиля массой до 1800 кг. Для справки, сейчас затраты на установку метанового ГБО составляют минимум 85 000 рублей, не считая оформления в ГИБДД. То есть из своего кошелька придется вынуть минимум 58 000.

Интересно, что более половины (59%) автовладельцев не готовы переходить на газ. И главный аргумент «против» оказался, мягко говоря, неожиданным.

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31 августа 2020
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