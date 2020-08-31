У россиян начали отбирать авто за долги по электроэнергии

Специалисты местной компании «ЭнергосбыТ Плюс» совместно со службой судебных приставов и ГИБДД по Владимирской области искали должников за электроэнергию на дорогах города Ковров. Его выбрали, так как именно столица оружейников занимает первое место во Владимирской области по сумме задолженностей. За время рейда было остановлено больше 120 автомобилей, среди владельцев которых нашлось 13 неплательщиков. Их суммарный долг, в том числе за электричество, достигал 5 000 000 рублей.

В итоге, на автомобили должников наложили арест с правом пользования транспортным средством. Неплательщики получили требования оплатить задолженность в десятидневный срок, хотя 24 000 рублей были оплачены на месте прямо во время рейда. Интересно, что такие проверки вызвали широкий общественный резонанс (если не сказать панику): узнав, что любителей бесплатного электричества будут отлавливать за рулем их машин, ковровчане за несколько дней оплатили задолженностей на 1 500 000 рублей.