Какие песни слушают россияне, путешествуя за рулем

ТОП треков, которые чаще всего загружали для велопрогулок, возглавили «Blinding Lights» от The Weeknd и «Toosie Slide» в исполнении Drake. Во время поездок на велосипеде слушали не только зарубежных, но и российских исполнителей, в частности, фрика Morgenshtern с его треком «Yung Hefner».

Для поездок за город российские слушатели Spotify в основном выбирали легкие треки от поп-исполнителей. Например, песни из плейлиста «Ветер в голове» или вечные хиты в плейлисте «Songs to Sing in the Car». Не менее популярным стал плейлист «Левая полоса», собравший энергичные хиты AC/DC, Blur, Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters, Metallica, blink-182, Led Zeppelin, The Offspring и многих других рок-исполнителей.

По мнению слушателей стримингового сервиса Spotify в России, нужное настроение за рулем создают «Lonely Boy» группы The Black Keys, «Going Up The Country» в исполнении Canned Heat и хит всех времен «Sweet Home Alabama» от Lynyrd Skynyrd. Именно эти треки чаще всего добавляли в собственные плейлисты для путешествий на автомобиле.