Почему осужденного за «пьяное» ДТП Ефремова не отправят отбывать срок на «зону»

Вердиктом Пресненского суда Москвы телеведущий должен отправиться в колонию общего режима, где ему предстоит отбыть положенный тюремный срок. Однако закон позволяет ему избежать пребывания в «зоне». Более того: дает возможность перейти на облегченные условия содержания и раньше времени освободиться.

В настоящий момент осужденный Ефремов этапирован в СИЗО № 5 и помещен в восьмиместную камеру карантинного отделения. Если заключенный устроится в так называемый отряд хозяйственной обслуги (например, сантехником или поваром), то его оставят в стенах изолятора. Скажем больше: «работающие» арестанты получают поощрения от администрации, имеют дополнительные свидания с родственниками и повышенные лимиты для получения посылок и бандеролей.

Впрочем, куда более веским аргументом для «трудоустройства» в хозотряд СИЗО является возможность много раньше выйти на волю — сотрудники изолятора активно ходатайствуют за условно-досрочное освобождение заключенных.