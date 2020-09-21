Президент Татарстана «оседлал» Aurus Senat

Известно, что «Аурусами» пользуются только избранные чиновники: помимо президента России Владимира Путина, на российские машины пересели глава Минпромторга Денис Мантуров, премьер-министр России Михаил Мишустин, а также бывший глава правительства Дмитрий Медведев. Теперь седан белого цвета появился и в гараже Рустама Минниханова, который на прошедших в сентябре выборах вновь был избран главой Татарстана.

Как известно порталу «АвтоВзгляд», представительские седаны Aurus Senat сейчас поштучно собирают на мощностях НАМИ. Но впереди серийная сборка, наладить которую планируется на заводе в Елабуге, принадлещем компании Ford Sollers. Первые экземпляры «Сенатов» будут готовы уже к маю 2021 года, а пока на предприятии идут подготовка оборудования и набор сотрудников. Между тем, в очереди за машинами стоит около 700 человек.