Ночь, трасса, ДПС: можно ли ждать от гаишников помощи в сложных ситуациях

Но это все потом, а пока экипаж машины из четырех человек, направлявшийся в Москву, кукует на 831-м километре магистрали, совершенно не понимая, что делать дальше. Вариантов не так, чтобы и много, самый бюджетный из которых — вызывать эвакуатор и возвращаться в Волгоград, от которого отъехали километров на 40—50, а заодно и такси, ведь в кабину погрузчика все не влезут. Но что делать потом: оставлять водителя в городе в ожидании диагностики и ремонта, а остальным брать билеты на самолет? А если поломка сложная, требующая не одного дня «лечения»? Да и кого оставлять с машиной, если всем буквально завтра — на работу? Ну и плюс вечная проблема для попавших в беду отпускников — мы люди не местные…

Ах да, машина-то — каскованная, значит надо ГИБДД вызывать. Ну, с этого и начали. Гаишники, на удивление, нарисовались быстро — и получаса не прошло, хотя наряд ехал из самого Волгограда (в Москве, например, их коллег можно ждать по восемь часов). А дальше началась обычная вроде канитель — оформлять никто ничего не стал за неочевидностью случившегося, отсутствием внешних повреждений и невозможностью найти в кромешной мгле предпологаемого виновника инцидента — пресловутый «башмак». Короче говоря, опять полная задница.

Но тут случилось непредвиденное, неожиданное, иного водителя способное привести к когнитивному диссонансу. Один из инспекторов на глазах изумленной публики не поленился залезть под брюхо пострадавшего автомобиля и, подсвечивая фонариком, принялся изучать повреждения и оценивать возможность их исправления в полевых условиях. И ведь разобрался в проблеме!