Ночь, трасса, ДПС: можно ли ждать от гаишников помощи в сложных ситуациях

Но это все потом, а пока экипаж машины из четырех человек, направлявшийся в Москву, кукует на 831-м километре магистрали, совершенно не понимая, что делать дальше. Вариантов не так, чтобы и много, самый бюджетный из которых — вызывать эвакуатор и возвращаться в Волгоград, от которого отъехали километров на 40—50, а заодно и такси, ведь в кабину погрузчика все не влезут. Но что делать потом: оставлять водителя в городе в ожидании диагностики и ремонта, а остальным брать билеты на самолет? А если поломка сложная, требующая не одного дня «лечения»? Да и кого оставлять с машиной, если всем буквально завтра — на работу? Ну и плюс вечная проблема для попавших в беду отпускников — мы люди не местные…
Ах да, машина-то — каскованная, значит надо ГИБДД вызывать. Ну, с этого и начали. Гаишники, на удивление, нарисовались быстро — и получаса не прошло, хотя наряд ехал из самого Волгограда (в Москве, например, их коллег можно ждать по восемь часов). А дальше началась обычная вроде канитель — оформлять никто ничего не стал за неочевидностью случившегося, отсутствием внешних повреждений и невозможностью найти в кромешной мгле предпологаемого виновника инцидента — пресловутый «башмак». Короче говоря, опять полная задница.
Но тут случилось непредвиденное, неожиданное, иного водителя способное привести к когнитивному диссонансу. Один из инспекторов на глазах изумленной публики не поленился залезть под брюхо пострадавшего автомобиля и, подсвечивая фонариком, принялся изучать повреждения и оценивать возможность их исправления в полевых условиях. И ведь разобрался в проблеме!
Лейтенант 1 взвода 2 роты ОБДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Вадим Трифонов сумел понять, что «башмачные похождения» неведомым образом затолкали в тормозную систему приличных размеров камешек — аккурат между диском и колодкой. Извлечение негодника заняло у него и его напарника — старлея Дмитрия Жанугаева — совсем немного времени.
На прощание офицеры (наотрез, кстати, отказавшиеся от благодарности путешественников, материализовавших было ее в несколько приличных ассигнаций), посоветовали водителю не гнать пару-тройку километров, проверяя машину, а в случае чего дотянуть до совсем недалеко расположенной большой рембазы, где точно смогут помочь. Но все обошлось — ремонт по-гаишному оказался качественным и с гарантией.
…И столь мелкая — и в масштабах федерального издания, и, простите за высокий штиль, общечеловеческих ценностей — история даже пары строк не заслуживала, если бы речь не шла о представителях отечественной автоинспекции, давно дискредитировавшей себя и махровым непрофессионализмом, и повальным взяточничеством. Моторизованные россияне давно перестали ждать от служивых помощи и поддержки, во всех их действиях видя подвох, развод, подставу. Поэтому любое человеческое лицо, проглядывающее сквозь сонм разномастных уродцев, вызывает искреннее восхищение и желание сказать «спасибо» за нечаянно полученную помощь и поддержку.