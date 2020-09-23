Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя

Переоформление автомобиля — процесс не очень быстрый, ведь прежде, чем явиться с заявлением в отделение ГИБДД или МФЦ (три флагманских офиса в Москве), новому владельцу необходимо собрать пакет документов. Как минимум — приобрести полис ОСАГО, а до того, если требуется, получить и диагностическую карту.
Законодательно на процедуру перерегистрации транспортного средства отводится 10 дней. Однако даже в этот срок водители по тем или иным причинам укладываются не всегда. Штрафы с камер фотофиксации, выписанные в этот период, «прилетают» бывшему хозяину. Да, оспорить их можно, приложив к заявлению копию договора купли-продажи машины, но это — время и нервы.
Кроме того, пока автомобиль не переоформлен, продавец выплачивает транспортный налог. А если авто угодит по вине нового собственника в серьезное ДТП, то бывшего владельца и вовсе могут объявить в розыск.
В общем, прежнему хозяину очень важно убедиться в том, что покупатель таки явился в отделение ГИБДД. Но как об этом узнать, если он не отвечает на звонки или его слова не вызывают доверия?
ОНЛАЙН
Самый быстрый способ — обратиться к официальному сайту ГИБДД. Зайти в раздел «Сервисы», ввести идентификационный номер автомобиля (VIN), посмотреть рекламу, подождать, пока сервер «отдуплится» (скорее всего, придется предпринять несколько попыток), и внимательно прочитать, что написано в поле «Периоды владения транспортным средством».
Конкретных имен и фамилий сайт не указывает — в отчете обходятся формулировками «физическое» или «юридическое» лицо. Однако там отмечаются сроки всех прошлых регистраций. Именно по ним вы и поймете, числится машина до сих пор за вами или новый владелец уже перерегистрировал ее на себя.
Впрочем, воспользоваться можно не только гаишным сайтом — в интернете полно сторонних ресурсов, подтягивающих информацию из открытой базы. Но с ними нужно быть предельно осторожным — мошенники не дремлют. Ни в коем случае не вносите свои персональные данные и тем более не перечисляйте никаких денег.
Если сайт ГИБДД сотрудничать с вами не хочет, а сторонних ресурсов вы побаиваетесь, можно прибегнуть к «Госуслугам». Придется, правда, помучиться — вспомнить свой пароль или зарегистрироваться, пройдя несколько муторных этапов проверки. Когда получите доступ к личному кабинету, забейте в поисковой строке «регистрация ТС». Выберете вкладку «продажа частному лицу», а дальше — все то же самое, как и в случае с сайтом Госавтоинспекции.
ОФЛАЙН
Для тех, кто предпочитает онлайн-сервисам живое общение с представителями тех или иных структур, рассказываем о последнем способе узнать, перерегистрировал ли покупатель машину на себя. Загляните на досуге в отделение ГИБДД — не забудьте только захватить паспорт и договор купли-продажи. Объясните дежурному инспектору ситуацию, и он — с наибольшей долей вероятности — вам поможет.
А как поступить, если 10-дневный срок уже давно прошел, а машина, как оказалось, так и «висит» на вас? Для начала можно связаться с собственником дабы узнать, в чем причина задержки. А дальше — как велит сердце: дать горе-покупателю еще несколько дней на переоформление или же самостоятельно снять автомобиль с учета.
Чтобы это сделать, потребуются паспорт, договор купли-продажи и личный визит в отделение ГИБДД. Инспектор, основываясь на данных из документов, составит типовое заявление, в котором нужно будет проставить подписи. В целях экономии времени лучше записаться на прием заранее, используя все те же сайты.
Напомним, что на сегодняшний день штраф за несвоевременную регистрацию автомобиля составляет от 1500 до 2000 рублей, согласно ст.19.22 КоАП. Это наказание могут применить к покупателю начиная с 11-го дня, в любом случае — вне зависимости от того, снял бывший владелец машину с учета или нет.