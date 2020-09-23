Как узнать, перерегистрировал ли новый владелец автомобиль на себя

Переоформление автомобиля — процесс не очень быстрый, ведь прежде, чем явиться с заявлением в отделение ГИБДД или МФЦ (три флагманских офиса в Москве), новому владельцу необходимо собрать пакет документов. Как минимум — приобрести полис ОСАГО, а до того, если требуется, получить и диагностическую карту.

Законодательно на процедуру перерегистрации транспортного средства отводится 10 дней. Однако даже в этот срок водители по тем или иным причинам укладываются не всегда. Штрафы с камер фотофиксации, выписанные в этот период, «прилетают» бывшему хозяину. Да, оспорить их можно, приложив к заявлению копию договора купли-продажи машины, но это — время и нервы.

Кроме того, пока автомобиль не переоформлен, продавец выплачивает транспортный налог. А если авто угодит по вине нового собственника в серьезное ДТП, то бывшего владельца и вовсе могут объявить в розыск.