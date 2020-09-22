Беспредел по закону: как ГИБДД спaсает виновников ДТП от наказания

Началось все перед самым коронавирусным «помутнением» — 11 марта 2020-го года, когда на пересечении питерских улиц Чекистов и Пограничника Гаркавого на нерегулируемом пешеходном переходе некий Янгибоев Шавкат Азаматович на VW Polo, принадлежащем какому-то ООО «Твое дело», сбил Валентину Калинину, пенсионерку 1950-го года рождения.

Бригада скорой медицинской помощи отвезла ее в больницу, где даме была диагностирована тупая травма живота и перелом поясничного позвонка. С тех пор она не ходит, поскольку ноги у нее стали «чужими». Но об этом чуть позже.

Оформлявший это ДТП инспектор ДПС по Красносельскому району Санкт-Петербурга Шумада Илья Юрьевич изготовил протокол и возбудил административное дело №780035002624 в отношении Шавката Азаматович по ч. 2 ст.12.24 КоАП за «нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Она грозит штрафом в 10 000—25 000 рублей или лишением «прав» на 1—2 года.

Интересно, кстати, как полицейский «на глаз», не будучи медиком, без рентгена или томографа определил, что пенсионерка получила именно средние телесные повреждения? А не легкие или тяжкие?