Водитель успешно прошел техосмотр на машине, которой 125 лет

Карл-Хайнц Рекопф из Нижней Саксонии — гордый владелец Benz Victoria 1895 года выпуска, машине уже 125 лет. Этот автомобиль с движком мощностью 8 л. с. стоит несколько миллионов евро и в обычное время является частью выставочной экспозиции одного из немецких музеев. Но поскольку он полностью исправен, владелец задумался: а можно ли пройти техосмотр по современным правилам? Правда, из этого эксперимента получилось настоящее шоу, ведь Рекопфа до станции решил сопроводить полицейский мотокортеж.

Эксперты TUV подвтвердили исправность техники, разрешив «Бенцу» ездить по дорогам общего пользования. Правда, только днем — от рассвета до заката, так как из-за отсутствия электросистемы модель лишена привычных фонарей и фар.

Кроме того, от владельца «Виктории» потребовали использовать специальный красный круг на длинной палке — им Рекопф должен указывать направление движение, заменяя отсутствующие поворотники. Правда, это занятие немец передоверил жене.

Вся эта история интересна не только тем, что Benz Victoria — самый старый автомобиль в мире из допущенных на дороги. Люопытно порассуждать, а как российские олдтаймеры получают диагностические карты? Ведь на станции техосмотра явно мало кто ездит…