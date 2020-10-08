За работающими на «удаленке» хотят следить, используя их смартфоны и госномера личных машин

С 5 октября, согласно указу Собянина, не менее 30% работников предприятий столицы должны перейти на удаленный режим работы из-за разбушевавшегося COVID-19. А работодателей, под угрозой штрафов, обязали передать мэрии госномера их личных авто, номера мобильных телефонов и карт для проезда в городском транспорте работающих из дома москвичей. Цель подобного требования, не укладывающегося ни в какие нормы федерального законодательства, более чем прозрачна.

Власти, судя по всему, намерены отслеживать перемещения «удаленщиков» по городу через биллинг их телефонных номеров, регистрацию платежных сессий транспортных карт и фиксацию госномеров их машин через полицейские камеры. Тех граждан, кого таким образом засекут на рабочих местах, ждут, надо полагать, 5000-ые «коронавирусные» штрафы, а их работодателей будут наказывать уже миллионными взысканиями. Практика показала, что работники отнюдь не горят желанием поделиться вышеперечисленными данными с властями, не желая добровольно отправляться «под колпак» цифровой слежки.

— Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ, работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами,— такая запись появилась в Telegram-канале оперштаба столицы в ответ на вопрос: что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных.

Заметим, что на самом деле ни один федеральный закон, включая Трудовой кодекс, не обязывает работника передавать работодателю данные своего мобильного телефона, государственный регистрационный номер личного автомобиля или номер транспортной карты.