Дворовая месть: как россияне наказывают тех, кто не умеет парковаться

Реновация и многочисленные новые кварталы в столице строят без учета должного количества машиномест во дворах и придворовых территориях. Вечером поставить личный транспорт просто негде, а тут еще и «соседушки», которые умудряются раскорячить свой «рыдван» на половину двора. Попытки переговоров, посрамление в чатиках да группах социальных сетей и прочие «демократические» методики, как правило, должного эффекта не имеют. Каждый владелец палатки на рынке и глубоко подержанного внедорожника считает себя властителем мира, посему не отвлекается на попытки простых смертных «достучаться до небес». Да и будем откровенны, многие до сих пор живут по принципу «еще я и все».
Как только консилиум подъезда осознает, что словом не вышло, наступает время дел. А тут уж народ наш, объединившись перед общим врагом, на выдумку особенно хитер. Первая стадия открытого конфликта с нарушителем общественного спокойствия — это записки. Сначала на листе бумаги, размещенном после под «дворниками», а потом и пальцем на грязной двери. Если до автовладельца посыл соседей не доходит — в дело идет уже краска. Безусловно, это нарушение закона, хулиганство, но общество в таком случае, как правило, на стороне нарушителя.
Следующее «последнее китайское предупреждение» — это камень на капоте. Сначала под него вежливо подкладывают тряпку или газету, но гнев народный закипает быстро, и очень скоро булыжник оказывается тет-а-тет с нежным лакокрасочным покрытием. Напомним, за покраску капота возьмут как за две детали. Размер, знаете ли.
Впрочем, камнем дело может не ограничиться: история знает случаи, когда на капоте автомобиля оказывался, например, унитаз. Тряпочку под него, естественно, никто не подложил, и могучий, еще советский «фаянс» оставил заметные повреждения не только на душе владельца автомобиля.
Впрочем, наносить повреждения самому автомобилю, запенивать двери, колоть шины или писать обвинения краской, хотят далеко не все. Машина же не виновата, да и «под статью» попадает. Толи дело мелкая, но очень обидная для владельца шалость, о которой автовладелец даже рассказывать никому не захочет: убирать «следы жизнедеятельности» домашних питомцев в России научились еще не все, так что вокруг домов есть целые поля «мин», которыми мстительные соседи покрывают сверху донизу машины нарушителей. Поверьте, это не самый жестокий вариант, ведь его видно и «слышно» издалека. Особо хитрые «натирают» только водительскую ручку, причем делают это весьма обильно. Вот что действительно может испортить не только утро, но и целый день. Зато наверняка заставит задуматься.
Добрососедские отношения — залог спокойствия и комфорта. Новые микрорайоны «начинают знакомиться» задолго до заселения, чтобы с первого дня жить в кругу если не друзей, то по крайней мере приятелей. «Везти свой самовар» и демонстрировать гонор среди соседей — последнее дело. Ведь если вдруг потребуется экстренная помощь — от соли до срочной поездки в больницу — побежим не к друзьям и родне. Побежим к соседям.