Дворовая месть: как россияне наказывают тех, кто не умеет парковаться

Фото: АвтоВзгляд
Надежды на помощь власть имущих снова не оправдались: любителей встать на пешеходную дорожку, залезть на бордюр или газон, закон победить не смог. Не справилось «слово государево» и с теми, кто ежедневно ставит свое авто разом на три парковочных места. И тут за дело со всем усердием и сноровкой взялись самsые обычные граждане. Как, расскажет портал «АвтоВзгляд».

Реновация и многочисленные новые кварталы в столице строят без учета должного количества машиномест во дворах и придворовых территориях. Вечером поставить личный транспорт просто негде, а тут еще и «соседушки», которые умудряются раскорячить свой «рыдван» на половину двора. Попытки переговоров, посрамление в чатиках да группах социальных сетей и прочие «демократические» методики, как правило, должного эффекта не имеют. Каждый владелец палатки на рынке и глубоко подержанного внедорожника считает себя властителем мира, посему не отвлекается на попытки простых смертных «достучаться до небес». Да и будем откровенны, многие до сих пор живут по принципу «еще я и все».

Как только консилиум подъезда осознает, что словом не вышло, наступает время дел. А тут уж народ наш, объединившись перед общим врагом, на выдумку особенно хитер. Первая стадия открытого конфликта с нарушителем общественного спокойствия — это записки. Сначала на листе бумаги, размещенном после под «дворниками», а потом и пальцем на грязной двери. Если до автовладельца посыл соседей не доходит — в дело идет уже краска. Безусловно, это нарушение закона, хулиганство, но общество в таком случае, как правило, на стороне нарушителя.

Фото: АвтоВзгляд

Следующее «последнее китайское предупреждение» — это камень на капоте. Сначала под него вежливо подкладывают тряпку или газету, но гнев народный закипает быстро, и очень скоро булыжник оказывается тет-а-тет с нежным лакокрасочным покрытием. Напомним, за покраску капота возьмут как за две детали. Размер, знаете ли.

Впрочем, камнем дело может не ограничиться: история знает случаи, когда на капоте автомобиля оказывался, например, унитаз. Тряпочку под него, естественно, никто не подложил, и могучий, еще советский «фаянс» оставил заметные повреждения не только на душе владельца автомобиля.

Фото: АвтоВзгляд

Впрочем, наносить повреждения самому автомобилю, запенивать двери, колоть шины или писать обвинения краской, хотят далеко не все. Машина же не виновата, да и «под статью» попадает. Толи дело мелкая, но очень обидная для владельца шалость, о которой автовладелец даже рассказывать никому не захочет: убирать «следы жизнедеятельности» домашних питомцев в России научились еще не все, так что вокруг домов есть целые поля «мин», которыми мстительные соседи покрывают сверху донизу машины нарушителей. Поверьте, это не самый жестокий вариант, ведь его видно и «слышно» издалека. Особо хитрые «натирают» только водительскую ручку, причем делают это весьма обильно. Вот что действительно может испортить не только утро, но и целый день. Зато наверняка заставит задуматься.

Добрососедские отношения — залог спокойствия и комфорта. Новые микрорайоны «начинают знакомиться» задолго до заселения, чтобы с первого дня жить в кругу если не друзей, то по крайней мере приятелей. «Везти свой самовар» и демонстрировать гонор среди соседей — последнее дело. Ведь если вдруг потребуется экстренная помощь — от соли до срочной поездки в больницу — побежим не к друзьям и родне. Побежим к соседям.

парковка, ПДД, КоАП, дорога
9 октября 2020
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