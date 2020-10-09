Дворовая месть: как россияне наказывают тех, кто не умеет парковаться

Реновация и многочисленные новые кварталы в столице строят без учета должного количества машиномест во дворах и придворовых территориях. Вечером поставить личный транспорт просто негде, а тут еще и «соседушки», которые умудряются раскорячить свой «рыдван» на половину двора. Попытки переговоров, посрамление в чатиках да группах социальных сетей и прочие «демократические» методики, как правило, должного эффекта не имеют. Каждый владелец палатки на рынке и глубоко подержанного внедорожника считает себя властителем мира, посему не отвлекается на попытки простых смертных «достучаться до небес». Да и будем откровенны, многие до сих пор живут по принципу «еще я и все».

Как только консилиум подъезда осознает, что словом не вышло, наступает время дел. А тут уж народ наш, объединившись перед общим врагом, на выдумку особенно хитер. Первая стадия открытого конфликта с нарушителем общественного спокойствия — это записки. Сначала на листе бумаги, размещенном после под «дворниками», а потом и пальцем на грязной двери. Если до автовладельца посыл соседей не доходит — в дело идет уже краска. Безусловно, это нарушение закона, хулиганство, но общество в таком случае, как правило, на стороне нарушителя.