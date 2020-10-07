Куда пропали камерные шины и чем они лучше современных бескамерных?

Технологии безостановочно бегут вперед, подгоняемые жестокой рукой маркетинга. Сотни и тысячи проверенных и любимых в народе технологий оказываются за бортом прогресса, уступая свое место новым решениям. Так было, есть и будет. Но с камерой в колесе произошла уж совсем непонятная история. Судите сами: такое колесо дешевле, оно стойко сопротивляется плохим дорогам и проще в ремонте. Так почему же подобные товары остались в прейскуранте столь малого количества производителей? Неужели во всем виновата безмерная жажда наживы больших компаний?

Если внимательно разобраться в устройстве автомобильной резины, то вопросов становится только больше: покрышка несет на себе сцепление с дорогой, амортизирует автомобиль, а за давление отвечает уже другой «отдел» — камера. То есть пробитая покрышка — это не повод бежать в магазин: клей или герметик заливается в образовавшуюся прореху, и путь продолжается. Что происходит с шиной, когда водитель «находит» боковой порез? Правильно, «круглая» отправляется на ближайшую свалку. Для камерной же шины это не приговор.

Более того: даже ремонт камеры вопрос нескольких минут: резиновый клей да аналогичная заплатка. Технология начала века — каждому по плечу. Что уж говорить про повреждение самого колесного диска: для бескамерной шины это смертельно, а вот для камерной — лишь неудобство. Доехать до точки назначения можно. В воздухе пахнуло модой и прочими рыночными технологиями.