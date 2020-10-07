Куда пропали камерные шины и чем они лучше современных бескамерных?

Технологии безостановочно бегут вперед, подгоняемые жестокой рукой маркетинга. Сотни и тысячи проверенных и любимых в народе технологий оказываются за бортом прогресса, уступая свое место новым решениям. Так было, есть и будет. Но с камерой в колесе произошла уж совсем непонятная история. Судите сами: такое колесо дешевле, оно стойко сопротивляется плохим дорогам и проще в ремонте. Так почему же подобные товары остались в прейскуранте столь малого количества производителей? Неужели во всем виновата безмерная жажда наживы больших компаний?
Если внимательно разобраться в устройстве автомобильной резины, то вопросов становится только больше: покрышка несет на себе сцепление с дорогой, амортизирует автомобиль, а за давление отвечает уже другой «отдел» — камера. То есть пробитая покрышка — это не повод бежать в магазин: клей или герметик заливается в образовавшуюся прореху, и путь продолжается. Что происходит с шиной, когда водитель «находит» боковой порез? Правильно, «круглая» отправляется на ближайшую свалку. Для камерной же шины это не приговор.
Более того: даже ремонт камеры вопрос нескольких минут: резиновый клей да аналогичная заплатка. Технология начала века — каждому по плечу. Что уж говорить про повреждение самого колесного диска: для бескамерной шины это смертельно, а вот для камерной — лишь неудобство. Доехать до точки назначения можно. В воздухе пахнуло модой и прочими рыночными технологиями.
Однако стоит копнуть чуть глубже, как повальное увлечение бескамерными шинами становится понятным. Во-первых, бескамерные шины намного легче, чем их камерные собраться по конвейеру. В современном мире экономии и экологии это чрезвычайно важный параметр, который позволяет добиться от автомобиля куда больше сдержанности к приобретенному топливу. Во-вторых, камерные шины быстро становятся «квадратными», теряют форму, начинают «бить». Все из-за перегрева, который вызван высокими скоростями на современных улицах и магистралях.
Третий пункт — прокол. Мелкое повреждение бескамерной шины, коих в статистике абсолютное большинство, позволяет добраться до шиномонтажа, периодически подкачивая колесо или завинтив в прореху простой саморез. Камерная шина такой опции не имеет: пробой означает ремонт на месте, и саморезом или прочими лайфхаками уже не обойтись. Надо будет полностью разобрать колесо, сняв резину. Такой «пейзаж» удовлетворит не всех водителей.
И, наконец, вишенка на торте. На камерных шинах велика вероятность внутреннего прокола, когда нитка корда, оторвавшись, или мелкий осколок стекла или камня, случайно попавший под неплотно натянутый диск, пробивают тонкую стенку камеры. Колесо цело, но спущено. Цугцванг.
Увы, стоит признать, что эпоха камерных шин на автомобилях прошла, а технология теперь доживает свой век на мото- и квадроциклах, а также специальной технике. Маркетинга в этой истории не больше и не меньше, чем должно быть, а причиной вселенского перехода на «бескамерку» стали возросшие скорости и настройки подвесок современных авто. Понять и принять, одним словом.