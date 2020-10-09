За повторные нарушения ПДД хотят наказывать мягче

Сейчас повторные нарушения по некоторым статьям Кодекса наказываются удвоенным штрафом или лишением прав. Скажем, за превышение скорости на 40–60 км/ч установлен штраф 1000–1500 рублей, а если водитель снова совершит подобное в течение года, ему придется заплатить уже 2000–2500 рублей.

Однако власти готовят послабления: если водитель совершил нарушение, зафиксированное камерами, но вовремя оплатил этот штраф, принцип повторности применяться не будет! То есть следующие штрафы по этой же статье придут «без удвоения». Правда, касается эта новелла, как выяснлось позже, лишь превышения разрешенной скорости на 20—40 км/ч.

- Мы установили, что если за нарушения, которые выявлены с помощью средств фото- и видеофиксации, лицо, привлеченное к ответственности, уплатило штраф, то оно считается не подвергнутым наказанию. То есть следующее аналогичное нарушение уже не будет считаться повторным, — отметил депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Сейчас проект нового КоАП, изначально подготовленный Минюстом, дорабатыватся с учетом отзывов со стороны граждан, экспертного сообщества и представителей заинтересованных ведомств. По этой причине принятия обновленного Кодекса сильно затянулось: согласно изначальным планам, он должен был вступить в силу уже 1 января 2020 года.