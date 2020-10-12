Экзамены на права будут принимать только на автомобилях ГИБДД

В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» на закупку новых машин для приема экзаменов будет потрачено почти 10 млрд рублей. На эти деньги планируется приобрести автомобили, которые будут оснащены некими «датчиками для фиксации параметров вождения». Видимо, подробности будут раскрыты позже.

Кроме того, 29,4 млрд рублей власти впервые потратят на закупку вертолетов для оказания первой медпомощи после ДТП. Еще 10,1 млрд уйдут на «совершенствование организации дорожного движения» (дополнительное освещение, светофоры, переходы), а на 48 млрд закупят новые патрульные машины.

Интересно, что новая редакция программы «Безопасность дорожного движения» здорово упростила задачу, поставленную перед МВД. Число погибших в ДТП на 100 тысяч населения к 2024 году должно сократиться до 8,4. А вот показателя «4», который фигурировал раньше, предстоит достигнуть только к 2030 году. Как говорится, люди подождут…