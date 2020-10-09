ГИБДД вспомнила примитивный, но эффективный способ развода водителей на деньги

Автора этих строк взялась недавно подвезти на своей машине знакомая, получивший свое водительское удостоверение буквально перед самым началом коронавирусной карантинной эпопеи весны этого года. Фактически, мадам очень бальзаковского возраста всерьез села за руль машины лишь в конце прошедшего лета. В процессе же нашей совместной поездки, потребовалось повернуть на перекрестке налево. Водительница совершла все требуемые для этого маневры с точки зрения ПДД безукоризненно.

Заняла крайне левую полосу, дождалась зеленого, убедилась, что встречные машины отсутствуют и неторопливо совершила поворот на поперечную четырехполосную улицу — в крайнюю правую полосу. Но в нескольких десятках метрах впереди случился наряд ДПС.

Инспектор остановил нашу машину, повертел документы шоферицы, внимательно поглядывая на ее лицо, а потом зачем-то предложил пройти в его машину. И что-то они там подзадержались! Примерно через 10 минут, насторожившись этим обстоятельством, я решил выяснить что к чему и сам выдвинулся к патрульному транспорту.

Оказывается, сотрудник все это время усиленно делал вид, что вот-вот начнет оформлять протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».