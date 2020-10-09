ГИБДД вспомнила примитивный, но эффективный способ развода водителей на деньги

Автора этих строк взялась недавно подвезти на своей машине знакомая, получивший свое водительское удостоверение буквально перед самым началом коронавирусной карантинной эпопеи весны этого года. Фактически, мадам очень бальзаковского возраста всерьез села за руль машины лишь в конце прошедшего лета. В процессе же нашей совместной поездки, потребовалось повернуть на перекрестке налево. Водительница совершла все требуемые для этого маневры с точки зрения ПДД безукоризненно.
Заняла крайне левую полосу, дождалась зеленого, убедилась, что встречные машины отсутствуют и неторопливо совершила поворот на поперечную четырехполосную улицу — в крайнюю правую полосу. Но в нескольких десятках метрах впереди случился наряд ДПС.
Инспектор остановил нашу машину, повертел документы шоферицы, внимательно поглядывая на ее лицо, а потом зачем-то предложил пройти в его машину. И что-то они там подзадержались! Примерно через 10 минут, насторожившись этим обстоятельством, я решил выяснить что к чему и сам выдвинулся к патрульному транспорту.
Оказывается, сотрудник все это время усиленно делал вид, что вот-вот начнет оформлять протокол по ч. 1 ст. 12.15 КоАП — «Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги».
Якобы, дама при повороте налево свернула «не в свой ряд»: должна была, по его словам, из левого поворачивать в левый, а не в крайний правый! Такая тактика общения служивого с гражданкой давала свои плоды: девушка уже готова была на месте отдать инспектору 5000 рублей — лишь бы ее отпустили с миром.
А вымогатель в погонах делал вид, что пока еще не готов «пойти на встречу» жертве, но уже вот-вот решится. Какое-то время я молча любовался «профессионализмом» инспектора, который виртуозно обходил тот факт, что штраф по ч. 1 ст. 12.15 составляет всего 500 ₽
Взять деньги ему явно мешало нарушающее взяточный интим присутствие радом с машиной постороннего мужика — то есть автора этих строк. Мне же этот цирк очень быстро надоел. Чтобы прекратить издевательство сотрудника над неопытной водительницей, пришлось вмешаться в их увлекательную беседу и попросить «гражданина начальника» назвать пункт ПДД, который указывает, в какой именно полосе следует оказаться машине после поворота налево.
Ведь на самом деле Правила в пункте 8.6 оговаривают лишь одно условие: машина при повороте налево не должна оказаться на полосе встречного движения. Выбор же конкретно полосы попутного движения после поворота полностью отдается на усмотрение водителя.
То есть дама, ставшая жертвой бессовестного интереса патрульных, ничего не нарушила. Стало также понятно, почему гаец относительно долго вчитывался в ее «права». Видимо смекал, что неопытная девушка может стать легкой мишенью для «детского развода».
А после моего вопроса, сотрудник полиции сумел сохранить «покерфейс». Выдержав двухсекундную паузу, он просто сунул мадам в руки ее документы, пробурчал «счастливого пути» и уткнулся в свой планшет с тем видом, с которым собака выкусывает у себя из шерсти блох…
Осадочек от ситуации с нарядом ДПС остался мерзковатый. Хотя, с другой стороны, греет мысль, что мадам теперь считает меня кем-то вроде факира, способного зачаровать любого змея-гаишинка…