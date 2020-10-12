Из-за коронавируса власти вновь перекрывают границы между регионами

Власти Орловской области с 12 октября закрыли границы региона под предлогом ростом числа заразившихся COVID-19. Теперь на федеральных трассах, проходящих через Орловскую область, и на железнодорожных вокзалах в Орле и Мценске вновь, как весной этого года, заработали так называемые «учетно-заградительные посты».

Круглосуточные пикеты восстановлены в Болховском, Ливенском, Мценском, Троснянском и Хотынецком районах на границах с Тульской, Калужской, Липецкой и Курской областями. Методом закрытия границ власти Орловской области рассчитывают предотвратить завоз коронавирусной инфекции.

Напомним, что в начале пандемии 2020-й весной Орловская область также, одной из первых среди прочих регионов России, решила бороться с пандемией COVID-19 полицейскими кордонами. Видимо, история повторяется.