В России резко рванули продажи подержанных автомобилей

Лидирует на вторичном рынке родная LADA: за тольяттинскую марку рублем проголосовали 128 000 покупателей, а рост популярности бренда сотавил 14,6%. Вторую строчку занимают «Тойоты», которых купили 63 000 человек, притом спрос на японские машины разом рванул на 25,5%. Менее активно наши соотечественники покупают подержанные «Ниссаны».

Далее по списку следуют Hyundai (32,4 тыс. шт., +32,5%), Kia (32,3 тыс. шт., +40,8%), Volkswagen (24,5 тыс. шт., +31,3%), Chevrolet (24,4 тыс. шт., +25,3%), Renault (22,2 тыс. шт., +30,2%), Ford (21,5 тыс. шт., +21,6%) и Mitsubishi (17 тыс. шт., +24,2%). Интересно, что когда-то Ford удерживал второе-третье места этого рейтинга… Еще одно наблюдение — фантастический рост продаж «корейцев».

Как напоминает портал «АвтоВзгляд», реализация новых автомобилей в сентябре показала рост всего на 3,4%, а общий тираж проданных авто составил 154 000 экземпляров. Так что спрос на машины со стороны населения есть, вот только денег на новую технику — нет.