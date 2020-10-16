Получив миллион, сын убитого Ефремовым водителя выступил против досрочного освобождения артиста

Напомним, что еще до вынесения вердикта телеведущий попытался загладить свою вину, выплатив сыну убитого в «пьяной» аварии Сергея Захарова 200 000 рублей. Причем потерпевший отказался от компенсации, уверяя, что денежные средства будут перечислены в благотворительный фонд.

Пресненский суд столицы вместе со сроком «навесил» на Ефремова и 800 000 рублей ущерба, которые актер исправно заплатил. О чем агентству «Москва» сообщил адвокат пострадавшего Сергей Аверцев.

Между тем, сын Захарова категорически против смягчения наказания виновнику аварии. Сейчас апелляция на приговор Михаилу Ефремову ждет своего рассмотрения в Мосгорсуде.

Впрочем, эксперты уверены, что вне зависимости от решения Фемиды, актер выйдет на свободу раньше положенного срока. Скорее всего, он даже не отправится по этапу в колонию, а останется работать в хозяйственном отряде при столичном СИЗО. Условно-досрочно «гражданин поэт» сможет освободиться, разменяв полсрока, а с учетом того, что в изоляторах день пребывания приравнивается к двум — и того раньше.