Renault подгонит кроссовер для тест-драйва всем желающим прямо к подъезду

В списке городов — Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Волгоград, Самара, Уфа, Казань, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Краснодар. Их могут смогут пройти тест-драйв купе-кроссовера Renault Arkana, а также обновленного Renault Kaptur.

Чтобы воспользоваться этим предложением, на сайте французской марки нужно выбрать дату и время, плюс место начала и окончания маршрута. К первому адресу машину пригонит сотрудник дилерского центра, который во время поездки будет отвечать на вопросы клиента.

Это значит, что потенциальному покупателю не придется ехать всей семьей к дилеру на своей машине или такси, а потом возвращаться домой. После тест-драйва клиент получит SMS-сообщение cо ссылкой на онлайн-шоурум с автомобилями в наличии. Удобно!