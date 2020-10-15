Почему крайне опасно для двигателя авто ездить на низких оборотах

Для моторов небольшого объема, но с высокими показателями мощности и крутящего момента, на малых оборотах свойственно детонировать. Этот процесс может быть вовсе незаметен для водителя, потому как продолжается он весьма короткий промежуток времени. Однако и этого достаточно, чтобы излишне нагрузить узлы движка. А при длительном воздействии на кривошипно-шатунный механизм и головку блока цилиндров детонация оказывает разрушающее воздействие. Например, температура в цилиндрах сильно повышается, что, в свою очередь, ведет к прогару прокладки ГБЦ, а то и вовсе к коррозии дна поршня и стенок цилиндров.

Низкие обороты могут вести и к неправильному образованию воздушно-топливной смести. А это означает, что и сгорать она будет также не правильно. Следовательно и расход топлива увеличивается. Самый экономичный скоростной режим для любых моторов — от 80 до 100 км/ч.

Работа двигателя на малых оборотах также ведет к загрязнению твердыми отложениями камеры сгорания и катализатора. Поэтому современным моторам просто необходимо иногда давать поработать на высоких оборотах, прохватив пару десятков километров с постоянно высокой скоростью, разумеется, разрешенной дорожными наками.

Не стоит перегибать с желанием сохранить здоровье двигателя, не давая ему «жару» или, напротив, излишне раскручивая с целью выжечь нагар. Старайтесь чередовать режимы, и выбирайте такие маршруты, чтобы двигатель мог работать в широком диапазоне оборотов, а не «молотить» топливо на «холостых» в пробке.