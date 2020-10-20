Перерасход топлива в авто: кто виноват и что делать?

Заявленные автопроизводителем показатели расхода горючего порой приводят в шок, а иногда способны даже повеселить. Ну как двухтонная махина на трассе может ехать быстро, только нюхая бензин? Да это просто невозможно. Мнение коллег автоклуба мы смело подвергаем сомнению и традиционно делим на два. Одинаковые машины не могут демонстрировать столь разное потребление. Или могут? Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, сотрудники Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета (СибАДИ) провели научный эксперимент, пригласив журналистов и независимых экспертов проехать три круга по полигону, предварительно оценив их темперамент. Для чистоты исследования даже бензин для заправки принципиально взяли из одной партии, предоставленной АЗС сети «Газпромнефть».

Согласно техническому заданию, условия участников были равны: один и тот же автомобиль с автоматической коробкой передач, одинаковое расстояние и конструкция трассы. Все замеры проводились с использованием высокоточной автоматики. В таком эксперименте, как и в обычной жизни, качество топлива — чрезвычайно важный фактор, по мнению доцента кафедры «Эксплуатация и ремонт автомобилей» Виталия Лисина:

– Если в бензине превышено содержание серы и смол, то на внутренних элементах ДВС и топливной системы образуются отложения. Они снижают мощность и убивают движок. А если отложения попадают в зоны повышенной температуры, например, в камеру сгорания, то в процессе эксплуатации превращаются в нагар. В результате повышается износ двигателя, ухудшаются процессы горения топливной смеси и растет расход. Радует одно — такой некондиционный бензин найти все труднее, теперь разве что на глухих загородных трассах, на безымянных заправках. Крупные сети за качеством следят жестко.