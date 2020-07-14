На каких АЗС в России можно попасть на некачественное топливо

По итогам проверки в 2019 году было обнаружено почти 100 АЗС с фальсифицированным топливом. В первом полугодии 2020-го эксперты ведомства факт некачественной «горючки» выявили на 42 станциях.

Больше всего АЗС с плохим горючим было обнаружено в Рязанской области, Дагестане и Северной Осетии, в частности во Владикавказе, а также в Пермском и Алтайском краях, Свердловской и Томской областям. Документ, где указаны адреса, можно найти здесь.

Стоит отметить, что в большинстве случаев топливом с несоответствующим требованиям технического регламента качествам оказался именно дизель за малым исключением.

Кстати, от отложений в моторе, вызванных некачественным горючим и постоянной «толкотне» в пробках, можно избавиться. Какой именно автохимией нужно «накормить» движок в этом случае, поможет разобраться обозреватель Максим Строкер в материале портала «АвтоВзгляд».