Renault придумала, как зазвать российских владельцев «бэушек» на ТО к официалам

В cервисный контракт включены две замены масла, масляного, воздушного и салонного фильтров, плюс обновление свечей зажигания или топливного фильтра (для дизельных версий). Такой набор фиксирует стоимость техобслуживания на весь срок действия договора. Как подсчитали в российском офисе французской марки, по такой схеме владелец машины сэкономит 15—20% от стоимости ТО.

Кроме этого, владельцам «Сервисного контракта Renault Pack» предложат максимально интересные условия на дополнительные работы вроде замены приводных ремней и технических жидкостей. Учитывая все это, обслуживать немолодой автомобиль может оказаться выгоднее у официального делера, нежели на стороне.