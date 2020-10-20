Volvo решила бесплатно возить новорожденных россиян

Фото производителя.
С октября 2020 года пациенты клинического госпиталя «Лапино» могут заказать трансфер Volvo от дверей родильного отделения до своего дома. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», услуга будет совершенно бесплатной.

Пациентам «Лапино» предлагается выбрать один из двух автомобилей Volvo: 7-местный флагман XC90 Recharge T8 Plug-in hybrid или 5-местный кроссовер Volvo XC60 Recharge T8 Plug-in hybrid. Обе версии — это гибриды, оснащенные бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 407 л. с. В бесшумном полностью электрическом режиме Pure Electric автомобили могут передвигаться до 40% времени.

Разумеется, в салонах обоеих машин проводится обязательная дезинфекция. Кроме того, каждый трансфер оснащен всем необходимым, что только может понадоиться для первой поездки новорожденного: это продукция персональной защиты, а также детские кресла Volvo. (К слову, Volvo Cars выпустила первое кресло, устанавливаемое против движения, в 1972 году). Согласитесь: таких акций должно быть только больше!

премиальный сегмент, премиум-сегмент
20 октября 2020
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