Volvo решила бесплатно возить новорожденных россиян

Пациентам «Лапино» предлагается выбрать один из двух автомобилей Volvo: 7-местный флагман XC90 Recharge T8 Plug-in hybrid или 5-местный кроссовер Volvo XC60 Recharge T8 Plug-in hybrid. Обе версии — это гибриды, оснащенные бензиновым двигателем и электромотором суммарной мощностью 407 л. с. В бесшумном полностью электрическом режиме Pure Electric автомобили могут передвигаться до 40% времени.

Разумеется, в салонах обоеих машин проводится обязательная дезинфекция. Кроме того, каждый трансфер оснащен всем необходимым, что только может понадоиться для первой поездки новорожденного: это продукция персональной защиты, а также детские кресла Volvo. (К слову, Volvo Cars выпустила первое кресло, устанавливаемое против движения, в 1972 году). Согласитесь: таких акций должно быть только больше!