Водители массово отказываются пересесть на автобусы даже за бесплатно

Для чистоты эксперимента мы решили оставить за скобками перспективу введения тотальной платы за любую поездку на машине и задали читателям следующий вопрос: «Пересядете ли вы на общественный транспорт, если он станет бесплатным?»

На него откликнулось, в общей сложности 4121 посетитель портала «АвтоВзгляд», что почти втрое больше, чем считает достаточным для своих опросов тот же ВЦИОМ. Граждан, готовых дисциплинированно продать личную машину и пересесть в бесплатный общественный транспорт набралось довольно много — 31% или 1298 человек.

Однако большая часть наших респондентов все-таки более рассудительна: 41% опрошенных (1700) готовы пользоваться бесплатным общественным транспортом, но только с оговоркой, что появится больше маршрутов, и в нем не будет толкучки. Не понятно только, на какие, пардон, шиши это условие в принципе может быть соблюдено. Ведь если большинство автомобилистов, все-таки пересядут на автобусы, кто будет спонсировать транспортный «коммунизм»? Видимо, его оплатит немаленькая толпа несгибаемых автомобильных фанатов.

Так, 27% участников нашего социологического исследования (1123 граждан) ответили, что не пересядут на общественный транспорт ни при каких обстоятельствах. Таким образом, можно предсказать, что большая часть — 68% от более, чем 50-миллионной армии автомобилистов, — скорее всего, так и не засунут себя в бесплатные автобусы.