Водители массово отказываются пересесть на автобусы даже за бесплатно

Портал «АвтоВзгляд» подвел итоги опроса читателей на тему, подсказанную инициативой Минтранса, разработавшего собственный «Проект транспортной стратегии России на период до 2035 года».
Напомним, что в части, касающейся автомобильного транспорта, сей примечательный документ видит в качестве задачи ближайшего будущего сделать вообще весь наземный общественный транспорт в стране полностью бесплатным. Но финансировать это удовольствие предлагается за счет введения платы за проезд машин (включая легковушки) по всем без исключения дорогам страны. Сначала, с 2025-го года с автовладельцев начнут брать деньги за проезд по всем трассам регионального значения. А с 2035-го им придется раскошеливаться за любое движение машины вообще. Минтрансовская стратегия утверждает, что меры, предлагаемые в ней, нужны «для стимулирования использования транспорта общего пользования и сокращения пользования личным транспортом в крупных городах».
Параллельно «стратегия» предполагает понуждать население ездить на велосипедах и самокатах. В связи с этим, «АвтоВзгляд» решил выяснить мнение самих автомобилистов-посетителей нашего портала касательно идеи покинуть индивидуальный уют салона личной машины, перебравшись в «колхоз» бесплатного общественного автобуса.
Для чистоты эксперимента мы решили оставить за скобками перспективу введения тотальной платы за любую поездку на машине и задали читателям следующий вопрос: «Пересядете ли вы на общественный транспорт, если он станет бесплатным?»
На него откликнулось, в общей сложности 4121 посетитель портала «АвтоВзгляд», что почти втрое больше, чем считает достаточным для своих опросов тот же ВЦИОМ. Граждан, готовых дисциплинированно продать личную машину и пересесть в бесплатный общественный транспорт набралось довольно много — 31% или 1298 человек.
Однако большая часть наших респондентов все-таки более рассудительна: 41% опрошенных (1700) готовы пользоваться бесплатным общественным транспортом, но только с оговоркой, что появится больше маршрутов, и в нем не будет толкучки. Не понятно только, на какие, пардон, шиши это условие в принципе может быть соблюдено. Ведь если большинство автомобилистов, все-таки пересядут на автобусы, кто будет спонсировать транспортный «коммунизм»? Видимо, его оплатит немаленькая толпа несгибаемых автомобильных фанатов.
Так, 27% участников нашего социологического исследования (1123 граждан) ответили, что не пересядут на общественный транспорт ни при каких обстоятельствах. Таким образом, можно предсказать, что большая часть — 68% от более, чем 50-миллионной армии автомобилистов, — скорее всего, так и не засунут себя в бесплатные автобусы.