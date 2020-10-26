Под Варшавой нашли кучу брошенных «Москвичей» и «Запорожцев»

Фото: szaryburek.blox.pl.
Польский фотоблогер Szary Burek нашел «кладбище» старых автомобилей. Как предполагает портал «АвтоВзгляд», изначально автомобили свозились на площадку для ремонта, чтобы затем быть перепроданными.

По большей части на компактном пятачке, который зарастает деревьями и кустарником, представлены польские FIAT 125p и FIAT 126. Но также встречаются «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи, а венчает грустную картину полуразобранный ЗИЛ-157. Видимо, во времена соцлагеря здесь работали перекупщики, но в девяностых, когда Польшу наводнили европейские иномарки, советские и местные машины перестали быть кому-либо нужны.

Как недавно рассказывал портал "АвтоВзгляд», похожее «кладбище автомобилей» нашли в Москве. На нем уже давно ржавеют списанные Volkswagen Caddy и Mercedes-Benz Vario, которые Почта России планирует продать через аукцион. Только вот кому они нужны?

олдтаймеры, ретромобили, скандал
26 октября 2020
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