Под Варшавой нашли кучу брошенных «Москвичей» и «Запорожцев»

По большей части на компактном пятачке, который зарастает деревьями и кустарником, представлены польские FIAT 125p и FIAT 126. Но также встречаются «Запорожцы», «Жигули» и «Москвичи, а венчает грустную картину полуразобранный ЗИЛ-157. Видимо, во времена соцлагеря здесь работали перекупщики, но в девяностых, когда Польшу наводнили европейские иномарки, советские и местные машины перестали быть кому-либо нужны.

Как недавно рассказывал портал "АвтоВзгляд», похожее «кладбище автомобилей» нашли в Москве. На нем уже давно ржавеют списанные Volkswagen Caddy и Mercedes-Benz Vario, которые Почта России планирует продать через аукцион. Только вот кому они нужны?