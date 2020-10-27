Россияне неожиданно распробовали подержанные электромобили

Восточные регионы страны продолжают жить по своим правилам. Так, новым трендом за хребтом Уральских гор стали электромобили. Во всяком случае, в сентябре больше всего электрических «бэушек» приобрели жители Иркутской области (85 шт.), за которыми следуют автомобилисты Приморского и Хабаровского краев — они купили 60 и 36 батарейный машин, соотвественно.

При этом самый популярный в России электромобиль с пробегом — это Nissan Leaf. Эту модель выбрали 614 наших соотчественников. Она же лидирует и в квартальном рейтинге, а всего за январь-сентябрь по дорогам страны разъехались 3 770 единиц автомобилей на электротяге — то есть сразу на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выходит, для части россяин электрическое будущее оказалось не таким далеким?