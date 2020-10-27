Россияне неожиданно распробовали подержанные электромобили

Фото: Nissan.
В сентябре россияне приобрели 663 электромобиля с пробегом. Как подсчитал портал «АвтоВзгляд», это вдвое больше, чем общий тираж подержанных «электричек» по итогам сентября 2019 года.

Восточные регионы страны продолжают жить по своим правилам. Так, новым трендом за хребтом Уральских гор стали электромобили. Во всяком случае, в сентябре больше всего электрических «бэушек» приобрели жители Иркутской области (85 шт.), за которыми следуют автомобилисты Приморского и Хабаровского краев — они купили 60 и 36 батарейный машин, соотвественно.

При этом самый популярный в России электромобиль с пробегом — это Nissan Leaf. Эту модель выбрали 614 наших соотчественников. Она же лидирует и в квартальном рейтинге, а всего за январь-сентябрь по дорогам страны разъехались 3 770 единиц автомобилей на электротяге — то есть сразу на 58% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выходит, для части россяин электрическое будущее оказалось не таким далеким?

автопродажи, подержанные авто, электромобили
27 октября 2020
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