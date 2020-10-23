Как определить, срабатывали ли подушки безопасности в подержанном автомобиле

Способов определить, стреляли ли «эйрбеги» автомобиля достаточно много. Как правило, обычная диагностика в техническом центре даст вам полный расклад по состоянию транспортного средства и его систем безопасности. Однако если по какой-то причине у вас нет возможности заглянуть в сервис, то определить, срабатывали ли подушки можно самостоятельно.
Почему это нужно сделать обязательно? Все дело в том, что если подушки безопасности однажды сработали, и не была должным образом восстановлена их работоспособность — система не приведена в боевую готовность так, как это было сделано на заводе или же была восстановлена в удешевленном варианте, то при следующей аварии они попросту рискуют не сработать. А то их и вовсе может не быть в автомобиле.
Итак, если вы выбрали «коня», но есть сомнения в том, что его подушки ни разу не срабатывали, сперва стоит выяснить заводскую комплектацию. В ней четко прописано, сколько подушек безопасности должно быть в салоне. Места, где скрыты подушки, обозначены соответствующими надписями AIRBAG, SRS или пиктограммой, изображающей саму подушку. «Эйрбеги» могут размещаться, как в передней панели — в руле и напротив переднего пассажира, так и на боковых стойках лобового стекла или центральных стойках, а также на спинках кресел сбоку.
Если в комплектации написано, что подушек должно быть четыре, а на спинках кресел ярлычков не нашлось, значит кресла меняли, либо попросту заштопали, забыв про ярлыки и, собственно, про то, что неплохо было бы заменить в них сработавшие подушки.
При включении зажигания, на панели приборов на несколько секунд загораются разные значки. Среди них есть и тот, что изображает саму подушку, либо надпись AIRBAG. Эта пиктограмма обязательно должна высветиться. В противном случае, это еще один повод задать вопросы продавцу.
Нужно знать и то, что контрольная лампа подушек безопасности не должна гаснуть одновременно с другими лампами. В иных случаях на лампу мошенники могут повесить таймер выключения. В общем, нужно быть бдительным в любом из случаев.
А еще следует обратить внимание на салон и его элементы в той области, где располагаются подушки безопасности. Как правило, выцветание салона автомобиля с завода происходит равномерно. Если после аварии в автомобиле что-то менялось, то цвет деталей и элементов декора может отличаться (донор мог храниться не должным образом). Стоит обратить внимание и на внешний вид области, где хранятся подушки — здесь не должно ничего выпирать, на креслах должен быть ровный, не отличающийся от других, шов.
Если по внешнему виду салона порядок, тогда стоит осмотреть ремни безопасности на наличие специальной бирки, на которой указана дата. Даты на ремнях должны совпадать. Единственное «но» — подобные бирки есть не у всех автомобилей. А если вы обнаружили, что они были срезаны, то это очередной повод задуматься.
Следы замены лобового стекла, потолочные ручки разного цвета и, собственно, промятый потолок в области их крепления тоже косвенно говорят о том, что подушки уже могли один раз сработать.