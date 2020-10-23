Как определить, срабатывали ли подушки безопасности в подержанном автомобиле

Итак, если вы выбрали «коня», но есть сомнения в том, что его подушки ни разу не срабатывали, сперва стоит выяснить заводскую комплектацию. В ней четко прописано, сколько подушек безопасности должно быть в салоне. Места, где скрыты подушки, обозначены соответствующими надписями AIRBAG, SRS или пиктограммой, изображающей саму подушку. «Эйрбеги» могут размещаться, как в передней панели — в руле и напротив переднего пассажира, так и на боковых стойках лобового стекла или центральных стойках, а также на спинках кресел сбоку.

Если в комплектации написано, что подушек должно быть четыре, а на спинках кресел ярлычков не нашлось, значит кресла меняли, либо попросту заштопали, забыв про ярлыки и, собственно, про то, что неплохо было бы заменить в них сработавшие подушки.

При включении зажигания, на панели приборов на несколько секунд загораются разные значки. Среди них есть и тот, что изображает саму подушку, либо надпись AIRBAG. Эта пиктограмма обязательно должна высветиться. В противном случае, это еще один повод задать вопросы продавцу.

Нужно знать и то, что контрольная лампа подушек безопасности не должна гаснуть одновременно с другими лампами. В иных случаях на лампу мошенники могут повесить таймер выключения. В общем, нужно быть бдительным в любом из случаев.