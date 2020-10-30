Пожарный принимал заказы на поджог автомобилей

Как установили следователи, пожарный, которому помогали двое сообщников, получали заказы на поджог машин. Действовал спасатель профессионально: все три автомобиля были полностью уничтожены, что принесло владельцам транспорта убитков на миллион гривен (2 774 000 рублей). Если суд установит виду подозреваемых, за умышленное уничтожении чужого имущества путем поджога (ч. 2 ст. 194 УК Украины) им будет грозить лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

Пользователи соцсетей пишут, что такая «услуга» со стороны профессионального пожарного могла стоить заказчику около 100 долларов за каждую «операцию». Не самая большая сумма, чтобы рисковать свободой. Однако для Украины — и то хлеб.