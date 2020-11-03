Таксисты начали торговать защитными масками, отдавая выручку на благотворительность

Популярный агрегатор такси «Ситимобил» совместно с фондом «Код добра» создали маски с рисунками детей, являющихся подопечными различных благотворительных организаций.

Впервые защитные лицевые повязки появились летом в столичных автомобилях такси. По итогу водители раздали несколько тысяч комплектов не только с масками, но и открытками, повествующими историю одного из авторов рисунка. Любой из пассажиров мог поддержать фонд помощи больным детям пожертвованием. Теперь же маски можно купить через интернет, не выходя из дома.

– Мир по-прежнему борется с пандемией, и каждый из нас уже успел привыкнуть к маскам. Но для поддержания здоровья многим детям с тяжелыми заболеваниями нужно носить маски постоянно. При этом фонды, которые им помогают, продолжают работать. Мы рады, что приобрести такую маску и тем самым поддержать фонды сможет любой желающий, — рассказали порталу «АвтоВзгляд» в пресс-службе «Ситимобил».