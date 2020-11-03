Почему на АЗС резко снизился недолив топлива, но выросли цены

Так, например, на московских бензоколонках средний недолив топлива снизился практически в два раза. А вопросы к качеству бензина возникли лишь на 19% АЗС — это тоже самый низкий показатель с момента старта общественного мониторинга рынка топлива в июле этого года (тогда некачественное топливо эксперты нашли на 26% заправок). При этом серьезные претензии к качеству возникли лишь на двух заправках из 100 протестированных. Это выяснили активисты ОНФ во время совместных рейдов с сотрудниками АНО «Мониторинг АЗС».
По итогам мониторинга за октябрь 2020 г. сократилось число автозаправок, на которых клиентам регулярно недоливают бензин. Это выяснили активисты ОНФ во время совместных рейдов с сотрудниками АНО «Мониторинг АЗС». Если в сентябре этого года они обнаружили 23% таких недобросовестных заправок, то в октябре их доля снизилась до 13%. Серьезные претензии к качеству топлива возникли лишь на 2 АЗС из 100 протестированных, что также является самым низким показателем за время работы проекта.
– Является ли это случайной флуктуацией в ходе исследования или системным переломом в лучшую сторону мы увидим в ближайшие месяцы, — прокомментировал ситуацию порталу «АвтоВзгляд» руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов», координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов. — А в целом, такие проекты как наш позволяют проводить масштабный независимый контроль за потребительскими характеристиками на рынке автомоторного топлива. Иначе говоря, несут безусловное благо для автовладельцев, а позитивная реакция контролирующих органов на данную работу дает надежду, что постепенно все те, кто привык работать нечестно и обманывать людей, уйдут с рынка…
Напомним, что за все время работы проекта активисты провели более 400 тестов, что делает данное исследование самым масштабным исследованием регионального рынка топлива за последние годы. При этом все полученные в ходе исследований данные направляются в Росстандарт для дальнейшего изучения.
Но есть и не очень приятные новости. В частности, мониторинг цен на топливо показал, что стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась в столичном регионе в среднем на 31 копейку (+0,7%) при том, что все лето цена на топливо была стабильной. Участники мониторинга связывают такое увеличение с сезонными колебаниями цен. Тем не менее, стоит отметить, что наблюдаемое увеличение стоимости литра бензина не является критичным и укладывается в показатели инфляции, публикуемые ЦБ РФ.