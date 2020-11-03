Почему на АЗС резко снизился недолив топлива, но выросли цены

Так, например, на московских бензоколонках средний недолив топлива снизился практически в два раза. А вопросы к качеству бензина возникли лишь на 19% АЗС — это тоже самый низкий показатель с момента старта общественного мониторинга рынка топлива в июле этого года (тогда некачественное топливо эксперты нашли на 26% заправок). При этом серьезные претензии к качеству возникли лишь на двух заправках из 100 протестированных. Это выяснили активисты ОНФ во время совместных рейдов с сотрудниками АНО «Мониторинг АЗС».

По итогам мониторинга за октябрь 2020 г. сократилось число автозаправок, на которых клиентам регулярно недоливают бензин. Это выяснили активисты ОНФ во время совместных рейдов с сотрудниками АНО «Мониторинг АЗС». Если в сентябре этого года они обнаружили 23% таких недобросовестных заправок, то в октябре их доля снизилась до 13%. Серьезные претензии к качеству топлива возникли лишь на 2 АЗС из 100 протестированных, что также является самым низким показателем за время работы проекта.