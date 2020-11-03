За установку фаркопа или сигнализации заставят пройти техосмотр заново

Новый пакет поправок в техрегламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» разработал Минпромторг. О его драконовских деталях стало известно из письмо сенатора Андрея Кутепова главе Минпромторга Денису Мантурову.

Согласно предложениям Минпромторга, после установки дополнительных порогов, спойлеров, антенн, люков в крышу, воздухозаборников, подкрылков, багажников и рейлингов, а также колес увеличенного диаметра, устройств для буксировки прицепов (фаркопов), мультимедийного и компьютерного оборудования, охранной сигнализации, средств защиты от несанкционированного использования транспортного средства и тому подобного безобидного допоборудования машину будет необходимо отправить на прохождение внеочередного техосмотра, сообщает ТАСС.

Само-собой, все это обосновывается неуклонной борьбой за безопасность. В этой связи представляется по истине божественным чудом тот факт, что миллионы автовладельцев десятилетиями находились в полной безопасности, оснащая свои машины фаркопами, порогами и автосигнализациями?! Без «отеческой» заботы бюрократов из Минпромторга…