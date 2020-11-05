Куда ездили и как проводили досуг россияне в День народного единства

Согласно опросу, проведенному сервисом «Ситимобил», 42% россиян поспешили самоизолироваться дома. Вероятно, речь о тех, кто до ноябрьского праздника по-прежнему работал не в удаленном режиме. Между тем, во времена, когда о вирусе с короной никто не слышал, но пневмония убивала людей не меньше, 52% россиян даже брали дополнительные дни для отдыха, чтобы провести их за границей или путешествуя по России. В этом году лишь 30% опрошенных пассажиров такси предпочли взять выходные, из них — всего 10% устроили себе трип.

Помимо прочего, 16% респондентов скоротали праздничный день на даче, 15% — в гостях у родственников, а 13% — вы не поверите! — решили поработать. Вот только не уточняется, дистанционно или на своем рабочем месте вне дома. Не брезгуют наши соотечественники выездом в «забугорье» — 6,5% участников опроса поспешили слетать к морю в Турцию, а 10% отправились в вояж по родной стране.

Как же в «нарисовавшийся» на буднях выходной не пожарить шашлычков? Именно этим и занимались 52% принявших в опросе пассажиров такси. Впрочем, 36% человек поехали «тусоваться» по барам и ночным клубам — плевать им и на пресловутые QR-коды в заведениях, и на сам коронавирус.