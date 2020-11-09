Российских водителей опять кошмарят охотники за бесплатным бензином и запчастями

Фото: nashbryansk.ru.
К этому уже пора привыкнуть. Всякий раз, когда Россию накрывает очередной кризис, одними из первых страдают автомобилисты: по ночам их железных коней могут оставить без топлива, колес и магнитол. Портал «АвтоВзгляд» заметил, что сейчас в стране начинается очередная волна автокраж.

В последнее время сразу несколько региональных отделений МВД выпустили релизы «о мерах по недопущению краж из автомобилей». В свою очередь сами автомобилисты массово жалуются в соцсетях на слитый бензин, разбитые стекла и украденные вещи. Притом до полиции такие происшествия доходят крайне редко! Ведь сами владельцы машин не хотят связываться с бумажной волокитой, которая (кто бы сомневался!) обычно заканчивается банальными отписками правохранителей.

К слову, сейчас подать заявление сотруднику МВД — целая проблема. Визиты посетителей вот уже полгода как запрещены, поэтому хозяин разграбленнного транспорта должен написать заявление по образцу, затем передать бумагу дежурному по отделению полиции. А дальше ничего не будет, ведь после проведения «проверки» участковый напишет «отказную», которую автовладелец получит по почте.

Поэтому в «смутные коронакризисные времена» лучше действовать по старому-доброму правилу «предупрежден — значит, вооружен». То есть не оставлять ценные вещи в салоне, даже когда предстоит отлучиться на 5—7 минут. Когда автомобиль паркуется на улице, лучше никогда не заправлять полный бак — если сольют, то немного. А замки на крышке заливной горловины давно утратили актуальность — всыкрыть такую защиту элементарно.

Кстати, прихватить чужие вещички могут даже на автомойке. Что делать, когда мастер «по воску и лоску» оказался нечист на руку, портал «АвтоВзгляд» уже рассказывал.

бензин, защита от угона, дизельное топливо, автоуголовка, уголовный кодекс
9 ноября 2020
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