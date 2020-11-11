Lexus ошарашил результатами продаж

С 2002-го, когда Lexus официально появился на нашем рынке, своих владельцев нашлла 261 000 автомобилей бренда. Самая востребованная модель — кроссовер Lexus RX (107 000 проданных авто), за которым в рейтинге популярности следуют флагманский Lexus LX (48 000 штук) и компактный Lexus NX (40 000 экземпляров).

Еще одно интересное наблюдение. Если первой европейской моделью «Лексуса» был седан, то сейчас основную кассу делают кроссоверы и внедорожники — на них приходится более 80% всех продаж марки. Кстати, поклонники японского «премиума» очень хвалят фирменный сервис. Недавно портал «АвтоВзгляд» разбирался, почему владельцы автомобилей Lexus чаще предпочитают обращаться к официальным дилерам.

В общем, юбилей «Лексуса» — еще одно доказательство того, что премиальные автомобили могут делать не только немцы. Недавно портал «АвтоВзгляд» провел спарринг между Infiniti QX50 и Lexus NX300, чтобы в очередной раз подтвердить этот факт.