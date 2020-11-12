В России начали массово воровать катализаторы из автомобилей

Эта история — очень тревожный звоночек! В последнее время охотников за катализаторами становится все больше. Так, в Санкт-Петербурге предприимчивый горожанин брал в аренду каршеринговые машины, с которых в прикормленном сервисе снимал «каталики» (кстати, как установило следствие, сотрудники мастерской якобы не подозревали, что совершают нечто незаконное).

В итоге, разобранными оказались 13 автомобилей, за что мужчина получил 3,5 года условно. Кроме того, любитель легкой наживы теперь должен оператору каршеринга 1 686 000 рублей.

Также охотники за катколлекторами появились на Дальнем Востоке и в белорусском Минске. Увы, во времена коронакризиса злоумышленники быстро поняли, что напичканная драгметаллами деталь выпускной системы может принести неплохие деньги. По нашим данным, самые дорогие экземпляры уходят скупщикам за 10—15 тысяч рублей.

Между тем, в Европе воровство катализаторов в последние месяцы стало настоящим бедствием! И не будет ничего удивительного, если нашу страну постигнет та же участь… Ведь быстро вывесить машину на домкрате, а затем перепилить выхлопную трубу аккумуляторной пилой даже проще, чем украсть колеса. А значит, у автомобилистов скоро появится еще одна фобия.

И не стоит думать, что без «бочки» автомобилю будет даже лучше. Недавно портал «АвтоВзгляд» подробно рассказывал, как вполне реально «запороть» мотор, выбив нейтрализатор.