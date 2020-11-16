Прохожий уронил экскаватор в траншею, оставив без тепла 2000 человек

Поздним субботним вечером ранее судимый гражданин, чтобы прокатиться на колесном экскаваторе, проник на площадку, где местные тепловики вели ремонтные работы. Правда, «промчаться» по вечернему городу у нетрезвого прохожего не вышло — едва запустив двигатель, он почти сразу опрокинул самоходную машину в траншею теплопровода.

Этого любителю приключений показалось мало, и он попытался угнать грейдер. Попытка оказалась безуспешной, поэтому следующей «жертвой» угонщика стал гусеничный экскаватор. С новой техникой дело пошло веселее! Хулиган взломал замок кабины, завел мотор и, подняв ковш, поехал куда глаза глядят.

Вот только начинающему экскаваторщику не хватило мастерства, и многотонная махина рухнула в траншею, где уже лежал колесный экскаватор. В итоге, гусеничная машина раздавила магистральный трубопровод, из-за чего почти 2000 владимирцев остались без тепла и горячей воды.

Сам угонщик чудом остался жив: его, обваренного кипятком, вытащила из ямы случайная прохожая. Чем для молодого человека закончатся эти похождения, пока неизвестно. Однако оба экскаватора были подняты на поверхность этой же ночью, а к утру удалось восстановить теплоснабжение.

Как говорится, эту бы энергию — да в мирное русло! Вот, например, Юсси Каллиониеми из финского города Нокиа протолкал легковой автомобиль массой 2100 кг одну милю за 13 минут 26 секунд. И обошлось без жертв.