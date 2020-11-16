Прохожий уронил экскаватор в траншею, оставив без тепла 2000 человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.
Во Владимире 22-летний мужчина решил прокатиться на экскаваторе, который был оставлен рабочими на месте ремонта теплотрассы. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает, чем закончились эти «покатушки».

Поздним субботним вечером ранее судимый гражданин, чтобы прокатиться на колесном экскаваторе, проник на площадку, где местные тепловики вели ремонтные работы. Правда, «промчаться» по вечернему городу у нетрезвого прохожего не вышло — едва запустив двигатель, он почти сразу опрокинул самоходную машину в траншею теплопровода.

Этого любителю приключений показалось мало, и он попытался угнать грейдер. Попытка оказалась безуспешной, поэтому следующей «жертвой» угонщика стал гусеничный экскаватор. С новой техникой дело пошло веселее! Хулиган взломал замок кабины, завел мотор и, подняв ковш, поехал куда глаза глядят.

Вот только начинающему экскаваторщику не хватило мастерства, и многотонная махина рухнула в траншею, где уже лежал колесный экскаватор. В итоге, гусеничная машина раздавила магистральный трубопровод, из-за чего почти 2000 владимирцев остались без тепла и горячей воды.

Сам угонщик чудом остался жив: его, обваренного кипятком, вытащила из ямы случайная прохожая. Чем для молодого человека закончатся эти похождения, пока неизвестно. Однако оба экскаватора были подняты на поверхность этой же ночью, а к утру удалось восстановить теплоснабжение.

Как говорится, эту бы энергию — да в мирное русло! Вот, например, Юсси Каллиониеми из финского города Нокиа протолкал легковой автомобиль массой 2100 кг одну милю за 13 минут 26 секунд. И обошлось без жертв.

авария, ДТП, скандал
16 ноября 2020
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