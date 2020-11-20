Россияне не особо разбираются в марках китайских автомобилей

Как известно, единственный китайский бренд, у которого есть собственный завод в России, — это Haval. В октябре россияне приобрели 1 604 машины этой марки, что стоит признать достойным результатом — разумеется, чтобы быть заметным на рынке, «Хавейл» вкладывает немалые средства. Между тем, впереди из «китайцев» оказалась компания Geely

Тем удивительнее результаты, опубликованные «Ромиром». Опрашивая российских автовладельцев, исследователи просили сказать первую пришедшую на ум марку автомобилей из Поднебесной. И Haval назвал только каждый десятый опрошенный!

Кстати, родственный Great Wall всплывал в ответах лишь немного реже — его первым вспомнили восемь процентов опрошенных (против 10% у «Хавейла»). Но в этом заслуга компании «Ирито», которая торговала «Грейт Волами» до 2015 года: половина людей, отметивших бренд, ассоциируют марку непосредственно с моделью Hover, которой давным-давно нет.

Слово Chery сказали 30% россиян, Lifan — 21%, а Geely — 18%. Правда, с маркой «Лифан» нам, видимо, придется проститься раз и навсегда. Как рассказывал портал «АвтоВзгляд», недавно китайский суд согласился признать компанию банкротом, назначив внешнее управление.