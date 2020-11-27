Такси для интернет-заказов: как изменилось отношение россиян к доставке

В период самоизоляции спрос на многие услуги резко сократился, в то время как на доставку, напротив, начал активно расти. Именно поэтому некоторые службы такси взяли на себя дополнительную функцию: они стали перевозить не только редких пассажиров, но и товары, заказанные россиянами через интернет.

Недавно компания «Ситимобил», которая в этом году также расширила спектр оказываемых услуг за счет доставки, провела любопытное исследование, опросив без малого 2000 человек. Выяснилось, что больше трети россиян (а именно 39%) стали заказывать товары на дом чаще, чем прежде. Чуть меньше — 36% — пользуются доставкой с прежней частотой, а 12% — даже реже. При этом две трети респондентов (65%) «приглашают» курьеров домой несколько раз месяц.

Многие участники опроса (30%) признались, что не готовы ждать своих заказов дольше суток. Чуть больше (40%) — согласны потрепеть пару дней, оставшиеся 30% — неделю. Что же до предпринимателей, отчаянно бьющихся за лояльность клиентов, то треть из них предлагает услугу экспресс-доставки (от пары часов до суток). Более четверти старается укладываться в неделю.

Добавим, что сегодня каждая пятая компания, реализующая товары посредством сети интернет, передает клиентам заказы именно через службы такси — в тех городах, где такая возможность есть. Наиболее же популярный способ доставки — «своими силами», когда в качестве курьера выступает сам владелец фирмы или кто-то из его сотрудников.