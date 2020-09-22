Российские таксисты превратились в порнокурьеров

В разгар пандемии сервис онлайн-заказа такси «Ситимобил» запустил опцию доставки. Эта идея оказалась востребованной. Услуга между пользователями показала шестикратный рост популярности! Еще активнее развивился развоз товаров от компаний: от нескольких сотен заказов за первые недели до десятков тысяч еженедельных доставок к настоящему моменту.

Интересно, что «юзеры» сервиса передавали друг другу… скажем так, достаточно необычные посылки. Во время острой фазы пандемии таксисты перевозили пакеты с гречкой, коробки с туалетной бумагой, масками, а также годовые запасы лапши быстрого приготовления, всевозможные лекарства и запасы антисептиков.

А еще водителям доводилось доставлять мангалы и активно развозить заказы из секс-шопов. А почему нет? Россияне скучали по домам — таксисты помогали и зарабатывали.