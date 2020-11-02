Какие подарки оставляют пассажиры таксистам вместо чаевых

Фото: stavropolye.tv.
Один из сервисов по заказу такси опросил 17 000 водителей, чтобы выяснить, какие чаевые им оставляли клиенты после смены. Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые любопытные варианты.

Вместо чаевых деньгами каждый десятый водитель получал подарки. Обычно таксистов благодарят стаканчиком кофе, но нередко одаривают их фруктами и овощами «со своего огорода». Ну, а самые компанейские клиенты зазывают «выпить пива после смены». Самые странные презенты, которые подмечали опрошенные сервисом «Ситимобил». — это носки, колбаса из лосятины и… вобла с пивом.

Если за рулем сидит женщина, есть шансы, что ей презентуют цветы и шоколадки — это частая история. Хотя одной таксистке благодарный пассажир подарил сразу билет в спа-комплекс! Ждал ли он ее там, не уточняется. Правда, дело было перед восьмым марта. Продолжая тему необычных чаевых, отметим предприимчивую цыганку, которая бесплатно погадала водителю. Другого мужчину были готовы взять… в бюро ритуальных услуг, водить катафалк.

И, конечно, водителей постоянно зовут на кафе, домой или даже в ресторан. Ну, а шумные компании часто зазывают шофера бросить баранку и отправиться «кутить» всем вместе (сколько из «рулевых» соглашалось, не сказано). Хотя, конечно, людям на машинах с шашечками куда приятнее старая-добрая наличность… Особенно, когда тебе дают 40 000 рублей — таким случаем похвастался один из таксистов. Хотя, может, и соврал…

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему многие таксисты принципиально не пристегиваются ремнем безопасности. А еще у машин такси всегда «спущены» шины — это тоже известный факт.

такси, скандал
2 ноября 2020
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