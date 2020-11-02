Какие подарки оставляют пассажиры таксистам вместо чаевых

Вместо чаевых деньгами каждый десятый водитель получал подарки. Обычно таксистов благодарят стаканчиком кофе, но нередко одаривают их фруктами и овощами «со своего огорода». Ну, а самые компанейские клиенты зазывают «выпить пива после смены». Самые странные презенты, которые подмечали опрошенные сервисом «Ситимобил». — это носки, колбаса из лосятины и… вобла с пивом.

Если за рулем сидит женщина, есть шансы, что ей презентуют цветы и шоколадки — это частая история. Хотя одной таксистке благодарный пассажир подарил сразу билет в спа-комплекс! Ждал ли он ее там, не уточняется. Правда, дело было перед восьмым марта. Продолжая тему необычных чаевых, отметим предприимчивую цыганку, которая бесплатно погадала водителю. Другого мужчину были готовы взять… в бюро ритуальных услуг, водить катафалк.

И, конечно, водителей постоянно зовут на кафе, домой или даже в ресторан. Ну, а шумные компании часто зазывают шофера бросить баранку и отправиться «кутить» всем вместе (сколько из «рулевых» соглашалось, не сказано). Хотя, конечно, людям на машинах с шашечками куда приятнее старая-добрая наличность… Особенно, когда тебе дают 40 000 рублей — таким случаем похвастался один из таксистов. Хотя, может, и соврал…

Кстати, недавно портал «АвтоВзгляд» рассказывал, почему многие таксисты принципиально не пристегиваются ремнем безопасности. А еще у машин такси всегда «спущены» шины — это тоже известный факт.