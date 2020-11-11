Как за копейки сделать подвеску любого автомобиля мягче: советы таксистов

Дороги в России всегда вызывали много вопросов и гневных откликов, и никто не знает об этом лучше, чем таксисты. По долгу службы, обладатели «шашечек» забираются в самые «заповедные» места и должны с комфортом доставить пассажира даже оттуда, где о ремонте дорог забыли еще во времена СССР. Как это сделать — вопрос полный лирики, но искать ответ на него придется: заказчику услуга должна понравится, иначе низкая оценка в приложении может привести к проблемам у самого водителя.
Парк автомобилей же, который сегодня служит в такси, к «превратностям» русской дороги не очень-то готов: подвески — жесткие, в большей степени заточенные на скоростной слалом, а не на поглощение ям и колдобин. Три к одному, что на грунтовке пассажира растрясет да укачает. А вот закладывать дополнительное время на прохождение «сложного участка» у нас никто пока не научился: машину заказывают «впритык», за считанные минуты до начала регистрации или встречи.
Тандем обстоятельств вынуждает таксистов вносить доработки, которые позволят сделать машину комфортнее. Менять амортизаторы и пружины? Дорого! Но ездить медленнее и аккуратнее — еще дороже, поэтому приходится «изобретать велосипед»: искать и реализовывать решения, которые «малой кровью» позволят создать на заднем диване особую атмосферу. Да и рабочее место хочется наделить хотя бы толикой комфорта: чтобы заработать, водитель должен просидеть за рулем не меньше 12 часов. И вот опытные водители придумали интересный и не лишенный здравого смысла «лайфхак»…
За мягкость хода автомобиля отвечают пружины, так что имеет смысл внести доработку именно в эту деталь конструкции. Сжимать и резать витки мы уже умеем, но как добавить плавности? Не менять же дорогостоящий элемент на «колхозной» машине! Таксисты догадались обтягивать пружины самым обыкновенным садовым шлангом для полива.
Резиновое уплотнение позволяет подвеске работать намного бережнее и брать на себя куда больше неровностей, чем это происходит в штатном режиме. Шланг стоит копейки, а с работой за малую мзду справится и механик из парка: машину нужно поднять, снять стойки и аккуратно надеть резину на витки пружины. Главное — подобрать шланг нужного диаметра.
Такая «инновация» обойдется в несколько тысяч рублей, однако тут же вернется к шоферу сторицей: пассажиры быстро оценят комфорт, которого нет в других машинах, оставят чаевые и «звезды» в приложении. И, может быть, даже зададут водителю вопрос, ласкающий самомнение: как ему удалось достичь такого результата от жесткой и тряской с завода «легковушки»?