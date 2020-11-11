Как за копейки сделать подвеску любого автомобиля мягче: советы таксистов

Дороги в России всегда вызывали много вопросов и гневных откликов, и никто не знает об этом лучше, чем таксисты. По долгу службы, обладатели «шашечек» забираются в самые «заповедные» места и должны с комфортом доставить пассажира даже оттуда, где о ремонте дорог забыли еще во времена СССР. Как это сделать — вопрос полный лирики, но искать ответ на него придется: заказчику услуга должна понравится, иначе низкая оценка в приложении может привести к проблемам у самого водителя.

Парк автомобилей же, который сегодня служит в такси, к «превратностям» русской дороги не очень-то готов: подвески — жесткие, в большей степени заточенные на скоростной слалом, а не на поглощение ям и колдобин. Три к одному, что на грунтовке пассажира растрясет да укачает. А вот закладывать дополнительное время на прохождение «сложного участка» у нас никто пока не научился: машину заказывают «впритык», за считанные минуты до начала регистрации или встречи.

Тандем обстоятельств вынуждает таксистов вносить доработки, которые позволят сделать машину комфортнее. Менять амортизаторы и пружины? Дорого! Но ездить медленнее и аккуратнее — еще дороже, поэтому приходится «изобретать велосипед»: искать и реализовывать решения, которые «малой кровью» позволят создать на заднем диване особую атмосферу. Да и рабочее место хочется наделить хотя бы толикой комфорта: чтобы заработать, водитель должен просидеть за рулем не меньше 12 часов. И вот опытные водители придумали интересный и не лишенный здравого смысла «лайфхак»…