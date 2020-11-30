В России просели продажи люксовых моделей

На самом деле, дорогие машины продавались очень даже неплохо: Bentley отчиталась об отгрузке 25 машин, что сразу на четверть лучше результатов прошлого года. Показатель марки Rolls-Royce — 22 проданных авто, или +10%.

А вот седаны Mercedes-Maybach S-класса растеряли поклонников: падение спроса составило 17% при общем тираже 45 экземпляров. Логично предположить, что российские миллионеры не спешат покупать «Майбахи» теперь уже прошлого поколения, дожидаясь поставок новых авто.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», при создании новейшего «Майбаха» ребятам из Штутгарта было важно утереть нос конкурентам из Крю, сотворив машину больше, чем Bentley Flying Spur. И свежее поколение Mercedes-Maybach S-класса поражает габаритами.