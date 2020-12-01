KIA установила в России новый рекорд продаж

Юбилейный — двухмиллионный по счету автомобиль — приобрел для своей семьи клиент из Москвы. Этой машиной оказалась модель KIA K5. Напомним, что KIA считает этот бизнес-седан знаковой моделью, так как именно он представляет новую дизайн-концепцию марки.

Портал «АвтоВзгляд» не только протестировал этого «убийцу» Toyota Camry, но и сравнил между собой KIA K5, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

А еще портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что под занавес года KIA удивила шквалом новинок. Корейская марка только что вывела Sorento четвертого поколения, а также начала продажи глубоко обновленного рамного Mohave. Кроме того, премьеру справил будущий бестселлер — рестайлинговый кросс-хетч Rio X.