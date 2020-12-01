Mitsubishi отчиталась о колоссальных успехах на российском рынке

Главным хитом Mitsubishi за этот срок оказался Lancer: его тираж составил 296 636 единиц. Далее по списку следует Outlander, который благодаря результату 281 568 штук через некоторое время однозначно перехватит титул абсолютного бестселлера. На третьем месте расположился компактный кроссовер ASX (111 233 машины), которого пытается догнать внедорожник Pajero Sport (94 410 экземпляров). Культовый Pajero купили 80 363 россиянина.

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», недавно Mitsubishi раскрыла характеристики обновленного Eclipse Cross — эта новинка доберется до нашей страны следующей весной. Тогда же мы увидим рестайлинговый вариант модели Pajero Sport.

И еще. С конвейера российского завода «ПСМА Рус» этой осенью сошел юбилейный 200-тысячный автомобиль марки Mitsubishi. С 2012 года в Калуге было выпущено 166 396 кроссоверов Outlander и 34 908 внедорожников Pajero Sport.