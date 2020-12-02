Сразу пять автомобилей Toyota признаны не теряющими в цене

Фото производителя.
Есть такое мнение: как только машина выезжает из автосалона, она сразу же теряет 30% своей стоимости. Как выяснил портал «АвтоВзгляд», на автомобили марки Toyota это не распространяется.

Эксперты агентства «Автостат» сравнили стоимость автомобилей, проданных на вторичном рынке в 2020 году, с ценами официальных дилеров, которые были актуальны в апреле-июне 2017 года. В итоге выяснилось, что за прошедшие три года Toyota Corolla сохранила 83,2% от первоначальной стоимости, а Toyota Camry — все 84,5%. Такими показателями не смог похвастаться никто из машин-одноклассниц!

Не менее выгодно покупать внедорожники японской марки, так как они также дешевеют намного медленнее своих конкурентов. В категории SUV (D) лидирует Toyota Land Cruiser Prado, чей показатель остаточной стоимости оказался равен 84,7%. Также лидерами в своих сегментах названы Toyota Land Cruiser 200 (85,1%) и Toyota Hilux (85,1%).

Посмотрим, будет ли таким же ликвидным будущая «трехсотка» — Toyota Land Cruiser 300. Накануне японские СМИ со ссылкой на дилеров бренда назвали дату премьеры следующего поколения рамного внедорожника.

И еще одна интересная новость про «Тойоту». Теперь при покупке кроссовера RAV4 можно рассчитывать не только на низкий ежемесячный платеж, но также на гарантию обратного выкупа от официального дилера.

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2 декабря 2020
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