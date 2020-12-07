За что Volkswagen похвалил Черчесова и Мостового

По итогам сезона 2020 года Volkswagen отметил Андрея Мостового в номинации «Мощный разгон». По мнению автомобильной марки, этот игрок, недавно перешедший из молодежной Сборной в национальную, уже достиг заметных успехов.

Станислав Черчесов, главный тренер Сборной России, награжден как «Двигатель команды» за свое умение приспосабливаться к сложным ситуациям.

И еще одна новость от бренда Volkswagen: российский офис только что раскрыл полный список комплектаций, в которых обновленный Tiguan придет в Россию. Портал «АвтоВзгляд» изучил, какими «фишками» будущая новинка будет удивлять нашу публику.