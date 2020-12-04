Когда трасса М-1 «Беларусь» станет платной

Реконструированная трасса М-1 «Беларусь» станет первой в России автодорогой с бесплатными и платными полосами движения на одной проезжей части. Сегодня в стране подобных магистралей не найти — да, у каждого скоростного шоссе есть безвозмездный дублер (требование, закрепленное законодательно), но это всегда две разные дороги. А так, чтобы платные и бесплатные полосы отделялись тросовыми ограждениями — это что-то новенькое.
Новенькое для нас: за рубежом же такая практика применяется давно. В частности, «комбинированные» трассы хорошо зарекомендовали себя в Штатах. Заинтересовавшись опытом иностранных коллег, представители «Росавтодора» еще в 2014 году заявили, что вскоре дороги с платными и бесплатными полосами появятся в России. И лишь два года спустя — в 2016-м — стало известно, что эта судьба уготовлена трассе М-1 «Беларусь».
КОГДА И КАК
Но вернемся немного назад — в 2009-й, когда было подписано одно из первых в России концессионных соглашений о строительстве и последующей эксплуатации на платной основе автодороги, получившей название «Северный обход Одинцова». Эта трасса протяженностью 18,5 км, напомним, связывает МКАД и 33-й км «Минки».
Параллельно со строительством новой магистрали дорожники реконструировали и М-1: на участке с 33 по 45 км появилось по четыре полосы движения в каждую сторону с ограничением скорости в 110 км/ч и хорошим освещением.
Сейчас же строители занимаются следующим участком — с 45 по 54 км. За несколько месяцев они обустроили новые полосы, по которым в настоящее время и осуществляется движение. Старую же дорогу с двумя рядами в каждую сторону, реконструируют. Далее по плану — расширение дорожного полотна до 86 км, где «Минка» пересекается с Большой бетонкой (А-108).
Ожидается, что участок с 45 по 54 км дорожники сдадут до конца текущего года, а отрезок с 54 по 66 км — до декабря 2021-го. Последний же этап — расширение дороги с 66 по 86 км — завершится в 2023-м.
ЧЕГО ЖДАТЬ
В ходе реконструкции появятся несколько новых развязок (в том числе съезд к парку «Патриот» и аэродрому «Кубинка»), а на 65 км — и обновленный железнодорожный мост.
К слову, технология возведения арок этой новой переправы Большого кольца Московской железной дороги применялась при строительстве Крымского моста. Арки собираются не на месте, а на специальных площадках, после чего доставляются к опорам для финального монтажа. Работы ведутся без остановки транспортного потока. Как ожидается, установка конструкции весом 1860 тонн закончится в 2021 году.
Кроме того, в ходе реконструкции на М-1 построят несколько надземных пешеходных переходов и одну разворотную эстакаду. А для снижения уровня шума вдоль всех населенных пунктов возведут акустические экраны. Вдоль дороги появятся и очистные сооружения с ультрафиолетовыми лампами для обеззараживания стекающей с трассы воды. Также на всей протяженности участка обустроят освещение, которого так не хватало в темное время суток.
А главное — ЗАЧЕМ?
Как порталу «АвтоВзгляд» сообщили в ГК «Автодор», по итогу количество полос увеличится с 4 до 10. Шесть рядов движения по центру станут платными, а крайние четыре (по два в каждую сторону) останутся бесплатными. По ним можно будет ехать как все время, так и использовать для съезда к прилегающим населенным пунктам.
Пропуская способность трассы увеличится в два раза. По скоростным полосам водители смогут добираться от Москвы до Большой бетонки всего за 40 минут.
Автомобилисты, регулярно использующие М-1, приняли новость о реконструкции трассы в большинстве своем негативно. Даже несмотря на то, что в дни особой загруженности (пятницы и воскресенья в период «дачного» сезона) водители теряют в пробках на «Минке» — на этом самом участке от Москвы до Дорохово — по три-четыре часа. Сложно объяснить их недовольство — бесплатные дублеры останутся, как останется и параллельное Можайское шоссе. Не хочешь тратить деньги — стой, как и прежде, в заторах.
СКОЛЬКО ЗА ПРОЕЗД?
А о каких суммах вообще идет речь? Тарифы еще не определены, но некоторое время назад представители ГК «Автодор» говорили, что стоимость проезда составит порядка 5 рублей за км.
То есть участок от Голицына до Дорохова выудит из кошелька владельца легковушки примерно 250 рублей, от Москвы до Дорохово — около 430. Это не очень много, если сравнивать, например, с тем же Обходом Одинцова, где за 18,5 км водители отдают по 350—400 целковых в дневное время.
Как именно будет взиматься плата за проезд, тоже пока неизвестно. Не исключено, что М-1 оборудуют рамками системы «Свободной поток». Ее же применяют на ЦКАД-3 — участке нового «кольца», связывающем трассы М-11 «Нева» и М-7 «Волга». Суть Free flow заключается в том, что автомобилистам не нужно останавливаться или притормаживать перед шлагбаумами. Средства списываются автоматически — по транспондеру или госномеру авто.
Реконструкция М-1 «Беларусь» завершится лишь через три года, а потому, вероятно, информация о тарифах и способах оплаты появится еще не скоро. Как бы то ни было, дополнительные полосы — даже учитывая тот факт, что они станут платными — трассе не помешают.
…Кстати сказать, масштабный ремонт «Минки» был запланирован еще в 1986 году Минавтодором РСФСР. В рамках той реконструкции намеревались расширить дорогу до 10 полос на участке до 45 км, а далее (до 83 км) — до 6. Но этому замыслу не суждено было сбыться: СССР распался, социалистическая экономика рухнула, и финансирование проекта прекратилось.