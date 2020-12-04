Когда трасса М-1 «Беларусь» станет платной

Реконструированная трасса М-1 «Беларусь» станет первой в России автодорогой с бесплатными и платными полосами движения на одной проезжей части. Сегодня в стране подобных магистралей не найти — да, у каждого скоростного шоссе есть безвозмездный дублер (требование, закрепленное законодательно), но это всегда две разные дороги. А так, чтобы платные и бесплатные полосы отделялись тросовыми ограждениями — это что-то новенькое.

Новенькое для нас: за рубежом же такая практика применяется давно. В частности, «комбинированные» трассы хорошо зарекомендовали себя в Штатах. Заинтересовавшись опытом иностранных коллег, представители «Росавтодора» еще в 2014 году заявили, что вскоре дороги с платными и бесплатными полосами появятся в России. И лишь два года спустя — в 2016-м — стало известно, что эта судьба уготовлена трассе М-1 «Беларусь».