Россиянину повезло купить юбилейный Mitsubushi

Как уже рассказывал портал «АвтоВзгляд», главным хитом Mitsubishi за этот срок оказался Lancer: его тираж составил 296 636 единиц. Далее по списку следует Outlander, который благодаря результату 281 568 штук.

Что касается миллионного автомобиля, то его купил мужчина из подмосковного Егорьевка: «Это мой третий автомобиль Mitsubishi, первые два тоже были Outlander. В нём я чувствую себя абсолютно уверенным на любой дороге», — отметил покупатель.

К слову, в феврале «три бриллианта», наконец, покажут «Аут» нового поколения: накануне японская марка не только назвала дату премьеры, но и опубликовала первое изображение будущей новинки.

Впрочем, папарацци уже подловили новый Mitsubishi Outlander во всей красе. Качество снимков, увы, не самое высокое. И эти фотографии позволяют сделать однозначный вывод: следующее поколение хита получилось очень даже ничего!