Tesla снова появилась в российском такси

Некоторое время назад поездки на «Теслах» предлагал сервис «Яндекс.Такси», однако машины довольно быстро выбыли из парка — их банально разбили. Теперь электромобили американской марки будет использовать агрегатор «Ситимобил».

В ближайшее время среди жителей Санкт-Петербурга даже будет разыгран целый день поездок на таком авто. В самой компании называют новое такси «космическим», так как владелец компании Tesla Илон Маск успешно запустил первый в истории частный пилотируемый корабль Crew Dragon.

Кстати, агрегатор «Ситимобил» инициировал единую службу бесплатного такси для врачей в 12 российских городах: Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Уфе, Омске, Казани, Ростове-на-Дону, Ярославле, Саратове, Ульяновске, Челябинске, Красноярске и Волгограде.

А еще, как рассказывал портал «АвтоВзгляд», водители российских такси отныне будут ездить в «зловещих» масках: популярный агрегатор выпустил защитные повязки для водителей и пассажиров, которые посвящены «ужасному 2020 году».